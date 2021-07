NAS annonce son nouvel album "King’s Disease II"

Nas est de retour dans quelques jours avec le nouvel album "King's Disease II".

par Team Mouv'

Nas nous a régalé en 2020 avec son album King’s Disease, et cette année il nous fait une petite surprise et annonce sur ses réseaux qu'un nouvel opus King’s Disease II sera dispo dans quelques jours !

Une suite de "King’s Disease" très attendue

Le rappeur de Brooklyn n'a pas peur de la concurrence et n'est pas impressionné par les rappeurs actuels, il s'impose sans souci et n'a jamais perdu sa couronne . Son dernier album King’s Disease, produit par Hit - Boy, a été récompensé du Grammy du meilleur album rap de l’année . On y trouve de nombreux feats avec Anderson . Paak, A$AP Ferg, Big Sean. Ce 29 juillet 2021, Nas annonce sur son compte Instagram qu'il remet le couvert avec une suite prévue pour le 6 aout . Mais le king gardera - t - il son trône ?

Dans son post Instagram, on découvre la future cover avec le profil de Nas sur un fond d'un orange pétant . En légende "Nous sommes de retour aux affaires ! King’s Disease II, 8/6" .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le rappeur n'a pas chômé cette année ! Lui et Legacy Recordings ont réédité l'album cultissime It Was Written pour le 25ème anniversaire de sa sortie . Nas a aussi réédité un track presqu'exclusif intitulé Life Is Like a Dice Game avec Cordae et Freddie Gibbs . Quoi de mieux que de réviser ses classiques grâce au mix spécial Nas de La Caution avant la sortie de son nouveau projet ?