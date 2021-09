Mort de Michael K.Williams : 50 Cent critiqué pour son hommage très maladroit

50 Cent a rendu hommage très limite à Michael K.Williams et fait la promo de son sa série en même temps.

par Team Mouv'

La mort de l'acteur Michael K . Williams a touché le monde entier, et une pluie d'hommage a été partagée . 50 Cent, avec qui il était en conflit, a rendu un hommage assez glauque à la star de The Wire et ça n'est pas passé .

Un R . I . P polémique

Le 6 septembre, Fifty partage un post Instagram après la mort de Michael K . Williams qui selon les rapports, serait dûe à une overdose de drogue . Il écrit en légende : "Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir Raising Kanan, regardez - le"; "Le fentanyl est une drogue d'enfer . Rip Michael K . Williams" Avec ces mots, le rappeur du Queens a déçu de nombreux fans . Il est accusé d'avoir utilisé la mort de l'acteur pour promouvoir son émission de télévision, Power Book III : Raising Kanan .

Une ancienne histoire de tueur à gages

Fif ne s'est pas arrêté là et s'est défendu dans un deuxième post : il a partagé une capture d'écran d'un article de 2018 de Page Six qu'il a désormais supprimé . Il explique le conflit entre lui et Williams . L'acteur de The Wire a défendu à l'époque James "Jimmy Henchman" Rosemond, un homme actuellement derrière les barreaux pour avoir engagé un tueur à gages pour tuer l'un des associés de 50 Cent . Le rappeur avait ajoute en légende : "N'essayez jamais de me comprendre, je suis différent"; "Je ne fais pas toute cette m * * * * de faux amour"__ . Fifty est un vrai O . G . et ce n'est pas la mort qui le fera changer d'avis .