Migos x Pop Smoke : le feat arrive sur "le meilleur album de l'année"

"Culture III" arrive très bientôt et Migos prépare une grosse surprise : un feat avec Pop Smoke.

Alors que Migos va dévoiler le 11 juin prochain son premier album très attendu Culture III, Quavo s'attend à "l'excellence" . Dans une interview accordée au média Complex, le rappeur a confié que l'album serait probablement "le meilleur de cette année", avec des featurings incroyables. Mi - mai, le groupe avait dévoilé un premier extrait .

Un feat avec Pop Smoke

En plus du single principal Straightenin, l'album de Migos comportera de nombreux invités spéciaux, notamment le légendaire Pop Smoke avec qui ils ont enregistré un "morceau très, très, très chaud" selon Quavo . Ça vend du rêve ! "On y a mit du sang, de la sueur et des larmes" promet le rappeur . . . on découvrira tout ça le 11 juin !

"Le meilleur album de l'année" pour oublier la pandémie

Pour Quavo, la sortie du Culture III sera le moment de passer dans un monde post - covid. Avec du bon son dans les oreilles, les problèmes s'envolent et c'est parfait : "Je pense que cet album va réouvrir le monde . On va s'amuser et sourire de nouveau" dit Quavo "Tout le monde a eu mal à travers cette pandémie et perdu des proches__ ." regrette le rappeur légendaire .

Quavo, Offset et Takeoff prévoyaient initialement de sortir leur album en 2020 mais ont renoncé avant la pandémie . "On a rien sorti depuis 3 ans . L'année de la sortie, la pandémie a frappé . Donc j'ai l'impression d'à nouveau respirer de l'air frais" explique Quavo .