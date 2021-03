Migos : Quavo balance un extrait de "Culture III" dans sa voiture

La sortie de "Culture III" se rapproche de plus en plus

par Team Mouv'

Attendu depuis maintenant plusieurs mois, l'album qui marquera le retour Migos, et qui viendra compléter la suite d'une série d'album, se dévoile un peu plus .

Intitulé Culture III, ce nouveau projet vient compléter la série du même nom, et sera le quatrième album du groupe composé de Quavo, Takeoff et Offset . Si l'attente des fans dure depuis plus de 3 ans, date à laquelle le dernier album du groupe et second projet de la saga Culture, celle - ci ne devrait plus durer trop longtemps si l'on se fie au dernier teaser .

Doucement mais sûrement

En effet, comme le rapporte Wrld Mag, Quavo vient de teaser un extrait inédit de l'album . Comme on peut le voir dans une vidéo dans laquelle le rappeur apparaît au volant de sa voiture en pleine écoute d'un morceau que l'on entend en fond . Dans l'extrait en question on entend Takeoff qui entame son couplet . Si la séquence ne dure que 12 secondes, on devine suffisamment le potentiel du morceau : de quoi relancer l'impatience des fans à découvrir l'album tant attendu dont la sortie est imminente.