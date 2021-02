Migos : Quavo annonce la sortie imminente de "Culture 3"

Quavo a déclaré que l'album serait bien dévoilé.

par Team Mouv'

Culture III, le quatrième album du groupe Migos est très attendu par les fans des trois américains . Mais qu'ils se rassurent, l'album va arriver à toute vitesse selon Quavo !

Enfin une bonne nouvelle

Le leader du groupe sortait d'un dîner en amoureux à l'occasion de la Saint Valentin quand des paparazzis ont réussi à lui poser une question sur la date de sortie du projet : " Ça va arriver très bientôt, dans moins d'un mois et demi ! " a promis la star en entrant dans sa voiture après avoir signé un autographe .

La fin d'une attente interminable

L’album est teasé depuis de longs mois, et il semblerait enfin que les fans puissent voir le bout du tunnel . La pandémie de COVID - 19 a elle aussi participé au report de l’album, qui aurait du voir le jour en 2020 . Certains morceaux du projet sont déjà connus, notamment Give No Fxk avec Travis Scott et Young Thug, ou encore Racks 2 Skinny, mais la tracklist officielle n’a pas été dévoilée .

Pour rappel, le dernier album du groupe, Culture II, est sorti il y a plus de 3 ans maintenant. Les fans sont donc impatients de pouvoir plonger dans la suite de cette saga musicale commencée en janvier 2017 avec la sortie du premier album Culture.

Vers une grosse tournée mondiale ?

Côté concert, les fans belges de Migos pourront retrouver leur groupe favori sur la scène du festival Les Ardentes. Et logiquement, ils auront bientôt beaucoup de nouveaux sons à apprendre par cœur avant de retrouver le groupe en Live !