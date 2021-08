Migos offre une performance live hyper originale

Le trio livre un concert lunaire avec un groupe de musiciens pour la dernière session "Tiny Desk" de NPR.

par Team Mouv'

Migos a sorti son album Culture III il y a quelques mois et ont été les invités du fameux Tiny Desk, un concert en live intimiste de la radio publique américaine NPR . Le résultat est incroyable, leurs flows se mêlent aux instrus des musiciens . Le trio a aussi apporté un côté perché à l'ensemble pour une session live qui se démarque des précédentes .

Basses & Bougies

Quavo, Offset et Takeoff ont offert une séquence colorée et originale dans le fameux cadre des Tiny Desk. Le décor était aussi bling que Migos avec de nombreux accessoires complétement barrés : un mannequin déguisée en cosmonaute, un hippopotame bleu géant, des bougies et des énormes fleurs . Ils ont performé sur les hits de leur dernier album Culture III dont Straightenin, et Avalanche. Les trois rappeurs ont aussi apporté un gros gâteau jaune pendant leur show sur le morceau Birthday .

Un show incroyable

LaTesha Harris de NPR est catégorique : "Leur performance montre pourquoi nous sommes tombés amoureux pour la première fois du trio de trap d’Atlanta : synchronisation charismatique, ego trip enjoué"

Le groupe a balancé douze minutes de live accompagnés des musiciens et de leur DJ attitré DJ Durel . Dans les commentaires Youtube, les internautes soulignent le flow de Take Off qui a révélé tout son talent sur scène . A la fin Quavo a balancé sans modestie que les musiciens de NPR viennent de jouer avec "le plus grand groupe du monde". On valide ou pas ?