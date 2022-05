Migos : le groupe se sépare ?

Des signes semblent présumer de la séparation de Migos.

par Team Mouv'

C'est peut être la fin d'un des trios les plus mythiques du rap US...

Migos, c'est fini ?

Le compte Twitter @Kurrco a récemment repéré un changement sur Instagram qui a mis les fans de Migos en émoi. L'utilisateur a remarqué qu'Offset a unfollowé les deux autres membres, Quavo et Takeoff, tandis que Cardi B a également unfollowé le duo.

Alors que les représentants du groupe n'ont rien confirmé, les internautes ont pris cela comme un signe de rupture, suscitant naturellement des rumeurs selon lesquelles Migos se dissout. La nouvelle arrive le jour même où Takeoff et Quavo ont annoncé qu'ils allaient sortir une nouvelle musique sous un nouveau nom de duo musical appelé Unc and Phew, un clin d'œil à leurs liens familiaux. Ce nouveau morceau s'intitule Hotel Lobby et est prévue pour le 20 mai.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Alors, au moment d'écrire ces lignes, la nouvelle n'a pas été confirmée et la rupture n'est actuellement qu'une rumeur, mais les signes ne sentent pas bons pour la suite de Migos...