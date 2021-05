Migos lâche enfin la date de "Culture" 3

Migos vient d'annoncer officiellement la date de sortie de "Culture" 3 et ça se rapproche.

En période de crise sanitaire, les bonnes nouvelles se font rares . . . mais heureusement les rappeurs et rappeuses prennent le temps de charbonner en studio pour continuer de sortir des projets pour notre plus grand bonheur .

L'attente est quasiment terminée

Teasé depuis plusieurs, le très très attendu 3ème épisode de la trilogie Culture, tarde à pointer le bout de son nez malgré de nombreux indices qui nous laissent croire à une sortie imminente . . . Ce qu'on savait jusque là : l'album est terminé ( depuis avril au moins ) , le premier extrait vient tout juste de sortir . . . et maintenant on a carrément la date et il ne faudra pas attendre longtemps . C'est sur Instagram, que le trio magique a dévoilé cette date qu'on attend tous : le 11 juin prochain, histoire de s'ambiancer tout l'été .

Voilà, on y est, plus que quelques petites semaines à tenir et on pourra saigner Culture 3 !