Migos : la tracklist de "Culture III" dévoilée avec Drake, Juice WRLD, Pop Smoke...

Quelques heures avant la sortie de leur album Culture III, le groupe Migos vient de dévoiler la tracklist de ce projet hors - normes . C'est sur Instagram que les 3 rappeurs ont décidé de lever le voile sur ce troisième projet de 19 titres, 24h après avoir dévoilé la superbe pochette de Culture III.

Un casting de dingue !

Sur les 19 morceaux de l'album, on retrouvera de nombreux featurings prestigieux . Seront présents sur Culture III : Drake, Cardi B, Polo G, Future, NBA Youngboy, Justin Bieber, Juice Wrld, et même Pop Smoke ! Le groupe était visiblement excité d'annoncer toutes ces bonnes nouvelles aux fans : "C'est parti le Gang ! Vendredi !" écrivait Migos au moment de partager la tracklist :

La fin d'une longue attente

A cause de la pandémie, les fans de Migos ont beaucoup souffert . La suite de Culture II ( sorti en janvier 2018 ) se fait attendre depuis des mois et sa sortie avait due être repoussée . Ce vendredi 11 juin marquera donc la fin d'une longue attente pour tous les amoureux de la musique de Migos . En plus, pour bien les rendre fous, les 3 acolytes n'arrêtaientt pas de teaser le projet comme étant "le meilleur album de l'année" . . . c'est ce qu'on verra vendredi !