Migos entre à la deuxième place du Billboard, derrière l'indéboulonnable Polo G

L'attente qui entourait "Culture III" de Migos a permis à l'album de se hisser à la deuxième place du classement Billboard après une semaine seulement.

par Team Mouv'

Espéré depuis trois ans, le troisième volet du projet Culture de Migos a été lâché le 11 juin dernier. Un album qui compte de nombreuses collaborations . Drake, Pop Smoke ou encore Cardi B ont posé sur Culture III. Jeudi dernier, Quavo, Takeoff et Offset ont même dévoilé cinq nouveaux titres dans une version deluxe . L'album a également été salué par Jay - Z, visiblement séduit par le retour des rappeurs d'Atlanta . Grâce notamment à cette liste de guests XXL, l'album s'est directement hissé à la deuxième place du classement Billboard de cette semaine. Avec 130 500 albums écoulés en une semaine, Migos enregistre un bon démarrage . Pas suffisant cependant pour concurrencer Polo G .

Polo G numéro 1

Polo G est lui indéboulonnable . Le rappeur de Chicago, récemment interpellé pour une altercation avec un policier, décroche la première place du classement Billboard, et de loin . Avec 143 000 albums vendus, il enregistre le meilleur démarrage de l'année pour un album hip - hop, juste derrière The Off Season de J . Cole.