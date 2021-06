Migos enfin de retour avec "Culture 3" feat Pop Smoke, Juice WRLD, Cardi B...

Plus de 3 ans après "Culture 2", Migos est de retour avec la fin de la trilogie.

par Team Mouv'

Enfin, c'est surement le mot utilisé par tous les fans de Migos et du rap américain en général, qui peuvent écouter ce vendredi 11 juin le tant attendu Culture 3.

Teasé depuis plusieurs mois, ce projet aura mis du temps à sortir : plus de 3 ans après le volume 2. . . Mais il est finalement disponible sur toutes les plateformes de streaming . Voulant faire les choses bien et surtout bien s'entourer, Quavo, Offset et Takeoff ont invité des poids lourds du rap US comme Drake, Cardi B, YoungBoy Never Broke Again, Future, Polo G . . . mais aussi les regrettés Juice WRLD et Pop Smoke qui nous ont quittés il y a peu de temps. Au programme de l'album : 19 titres, du bon rap US, mais ce qui frappe à la première écoute, c'est la cohérence de l'ensemble même si on regrette le peu de vrais tubes entêtants ( leur marque de fabrique ) qui ont fait danser toute la planète, comme sur les volumes précédents . Mais ça reste très solide et les fans devraient le saigner tout l'été .

Et vous, quel est votre avis sur ce Culture 3 ?