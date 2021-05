Migos dévoile le premier extrait de "Culture III"

Le trio d'Atlanta est enfin de retour avec le premier extrait de leur prochain album.

par Team Mouv'

À la sortie du nouvel album de J . Cole et la réédition de la mixtape Beem Me Up Scotty de Nicki Minaj s'ajoute également ce vendredi la découverte du premier morceau de Culture III. L'album tant attendu et tant teasé de Migos se dévoile enfin avec un premier extrait .

Culture III est sans conteste un des albums de rap US les plus attendus de l'année . Le retour de Migos, deux ans et demi après la sortie de leur dernier album, est forcément un événement . Pour nous faire patienter, les trois rappeurs d'Atlanta ont sorti un premier morceau, Straightenin. Un retour à la trap typique du groupe avec un beat percutant et un refrain entêtant . Petit cadeau, Migos lâche déjà le visuel du morceau dont le tournage avait déjà été révélé en mars dernier . La vidéo de 4 minutes 15 tournée par Keemotion montre Quavo, Offset et Take - Off entourés de grosses cylindrées de luxe et de liasses de billets gigantesques .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"Culture III" pour bientôt ?

En repoussant la sortie de l'album à plusieurs reprises à cause de la pandémie, Migos joue avec nos nerfs . En début d'année, Quavo annonçait que l'album enregistré l'année dernière arrivait entre février et mars 2021 . Toujours rien . C'est seulement en avril qu'il nous apprend que Culture III était terminé et partait au mixage. Aucune date de sortie n'a été pour le moment annoncée . Ce qui est sûr, c'est qu'en décembre 2020, Quavo avait dit vouloir "partager l'album avec les fans, être avec eux, pouvoir les toucher" et ne "pas laisser internet juger les morceaux" . Le groupe dit vouloir "partir en tournée dès qu'il sort" . Compte tenu de la situation sanitaire, l'attente risque encore d'être longue si Migos veut absolument être en contact avec leurs fans pour sortir l'album . . .