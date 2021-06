Migos balance la pochette de "Culture III"

Migos nous met l'eau à la bouche avant la sortie de l'album

par Team Mouv'

Le trio Migos présente la cover de son nouvel album Culture III prévu pour le 11 juin . Le groupe a teasé sa fanbase jusqu'au bout avec une date de sortie repoussée plusieurs fois à cause de la pandémie . Cela fait maintenant plus de 3 ans qu'on attend le nouvel album des trois rappeurs avec impatience . Initialement prévu pour 2020, il sortira ce vendredi . Mieux vaut tard que jamais .

Lunettes teintées, grosses chaînes en or, la pochette met en avant les visages de Quavo, Offset, Takeoff . C'est une cover tout droit venue d'Atlanta que nous dévoile Migos et ça annonce un album bien lourd . Le style de l'album a des airs des deux premiers volumes de Culture, on retrouve la technique du collage et les deux colombes .

"Culture III" au niveau des deux précédents albums de la trilogie ?

On espère que Culture III va dévoiler des bangers comme Walk It, Talk It ou encore Bad and Boujee . Ce qui est sûr c'est que ce projet va souffler un vent de fraicheur sur la scène rap US au "ralenti" depuis la pandémie . Le groupe d'Atlanta a un sacré poids sur les épaules . Dans une interview Billboard, Offset explique que la préparation de l'album c'était pas moins de "trois ans de créativité et de recul, car nous avons estimé que les fans le méritaient . Nous ne voulions pas que quelqu'un soit contrarié, mais notre principale préoccupation était de créer le meilleur projet que nous ayons jamais créé".

Migos a présenté sur scène leur premier single Straightenin tiré de l'album lors du fight Logan Paul vs . Floyd Mayweather . Un son trap bien huilé dont seul Migos en a le secret . Les fans sont déjà sur les starting blocks pour la sortie du nouvel album sur le label Quality Control Music .

Pour patienter, on peut se mettre dans le mood en écoutant ce premier morceau Straightenin.

