Migos aperçu en train de tourner un clip : la pression monte

La sortie de l'album "Culture III" est de plus en plus imminente !

par Team Mouv'

Alors que le monde entier attend avec impatience la sortie de l'album de Migos Culture III, le média spécialisé américian hotnewshiphop rapporte que le groupe de rap a été aperçu dans un quartier chaud de d'Atlanta . Quavo, Offset et Takeoff était entrain d'enregistrer le clip d'un son qui devrait figurer sur Culture III ! D'ailleurs, l'album est bouclé depuis longtemps. Mi - février, Quavo se donnait moins de 45 jours avant la sortie du projet tant attendu

Bientôt un clip ?

Fin décembre, Offest semblait indiquer que pour inspirer l'album Culture III, Migos allait retourner vers le "BANDO" c'est à dire leur zone d'Atlanta . Sur les images du tournage du clip diffusé sur le compte Instagram @ourgenerationmusic, les 3 rappeurs posent fièrement dans leur "Bando" et on peut entendre quelques secondes exclusives du son clippé ce jour là !

C'est imminent !

Récemment, les membres du groupe se sont amusés à teaser leur prochain album dans tous les sens . Quavo a par exemple balancé un petit extrait de Culture III enregistré depuis sa voiture et Lil Yachti s'est dit au bord des larmes en écoutant le projet en exclu . En plus, début février on apprenait que Migos sera présent au festival Les Ardentes !