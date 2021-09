MGK se fait huer puis bousculer sur scène et tape un spectateur

Nouveau pétage de câble de la part de MGK, hué par le public, il met un coup à un fan en plein festival !

par Team Mouv'

Toujours au cœur d'une nouvelle polémique ! MGK, qui a déjà failli prendre sa rouste sur le tapis rouge face à McGregor, continue de créer l'animosité . Le chanteur et acteur américain, originaire de Cleveland était en tête d’affiche du festival Louder Than Life dans le Kentucky samedi 25 septembre mais n'a pas été très bien reçu par le public et s'est même fait soudainement "attaquer" !

Le retour de l'ascenseur

Après sa récente reconversion dans le "pop punk", MGK s'était permis de clasher une figure du groupe Slipknot, un groupe de métal américain . Alors forcément quand il débarque sur scène, les fans ne sont pas très réceptifs et n'hésitent pas à le huer et lui tendre leur doigt d'honneur avant même la fin de son intervention, surtout quand il se permet de vanner lors de sa prestation :

Hé, tu veux savoir ce que je suis vraiment heureux de ne pas faire? Avoir 50 ans portant un * * * * * g masque étrange sur une f * * king scène .

Pire encore, puisque deux spectateurs ont réussi à sauter par - dessus les grilles pour aller bousculer l'artiste en pleine prestation ! Vexé, Machine Gun Kelly s'emporte et frappe l'un deux avant d'être séparé par un membre de la sécurité . 3 ans après son morceau Rap Devil dans lequel il se permettait de clasher Eminem et qui lui a permis d'être ponctuellement numéro 1 des ventes aux USA, ce petit échauffement, très vite maîtrisé, prouve une nouvelle fois qu'il faudrait arrêter de clasher à tout - va, surtout des légendes de la musique !

Les membres du Louder Than Life festival n’ont fait pour l'instant aucun commentaire mais devaient très certainement s'attendre à ce genre de moment, un peu compliqué à gérer, mais qui assure un maximum de buzz ou bad buzz à l'évènement . Et puisque son arrogance n'a pas de limite, celui qu'on appelle aussi The Gunner s’est exprimé sur Twitter pour critiquer les médias qui "mentent" à son égard :

Je ne sais pas pourquoi les médias mentent tout le temps contre moi, mais tout ce que j’ai vu, c’est 20 000 fans incroyables au festival chantant chaque mot et 20 en colère !

