MF DOOM : une pétition pour donner son nom à une rue de New York

Le MC a tellement marqué la ville que des New-yorkais veulent nommer une rue "KMD-MF DOOM Way".

par Team Mouv'

La disparition de MF DOOM en 2020 a décidément laissé un grand vide dans le coeur de ses fans . Et visiblement, ce vide se ressent encore aujourd'hui, dans les rues de New - York . Pour lui rendre un ultime hommage, une pétition en ligne récolte actuellement des signatures dans le but de donner son nom à une rue de NYC.

La « KMD - MF DOOM Way »

Cette demande est lancée par "le comité KMD - MF DOOM Way" qui demande au conseil municipal de Long Beach de donner son nom à une rue du quartier . Des rues que MF DOOM a arpenté durant sa jeunesse et sa vie faite de hauts et de bas, comme le souligne la pétition.

"Long Beach devrait être fière de son fils natal et lui rendre hommage, ainsi qu’à son héritage, sur un panneau de rue . Tout aussi important, la ville devrait embrasser l’unité que M . Dumile représente pour les générations à venir" explique le comité MD - MF DOOM Way.

L'hommage "ultime"

Plus que n'importe quel autre artiste de sa génération, MF DOOM a accompagné de nombreux passionnés de musique durant de longues années . A l'annonce de sa mort, son public s'était replongé dans sa discographie et ses streams ont littéralement explosé. Puis les hommages se sont très rapidement multipliés, jusque dans le métro parisien, c'est dire l'influence de ce Monsieur et de sa musique. Mais en donnant son nom à une rue de New - York, ses concitoyens espèrent le faire entrer dans le patrimoine de la ville . Ce serait une véritable consécration .