Metro Boomin : sa mère a été tuée par son mari

Histoire tragique pour le producteur Metro Boomin...

par Team Mouv'

C'est une terrible tragédie pour Metro Boomin : le célèbre producteur a perdu sa mère qui aurait été assassinée par son compagnon (qui n'est pas le père biologique de Metro Boomin) selon TMZ. Les premiers éléments recueillis indiquent que Leslie Joanne Wayne, la mère de Metro Boomin, a été tuée par son mari qui s'est ensuite donné la mort. Une autopsie doit être réalisée pour confirmer les causes de son décès.

Des faits terribles pour celui a qui l'on doit de nombreuses collaborations notamment avec Migos, Drake, Future, Kanye West, Young Thug, Travis Scott, Gucci Mane ou encore 21 Savage.

Force à Metro Boomin

Face à ce deuil et cette rude épreuve de la perte de sa maman, Metro Boomin a pu compter sur le soutien de ses amis du game notamment Rae Sremmurd, Juicy J ou encore Mike Will Made-It qui ont exprimé via leurs réseaux sociaux des messages touchants et leurs condoléances au producteur :

Le producteur était très proche de sa mère, qui l'a poussé et encouragé à se lancer dans la musique. Il avait exprimé un message d'amour publiquement sur ses réseaux il y a quelques années :