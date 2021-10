Metro Boomin liste ses 5 plus grands rappeurs de tous les temps d’Atlanta

Metro Boomin dévoile ses 5 plus grands rappeurs d'Atlanta.

par Team Mouv'

Metro Boomin a énuméré ses cinq meilleurs artistes d'Atlanta sur le podcast Million Dollaz Worth of Game, ce dimanche 17 octobre .

Un top pas si facile à faire

Metro Boomin est l'un des producteurs de musique les plus importants de la dernière décennie . Son travail avec de multiples artistes lui a permis de remporter plusieurs prix de "producteur de l'année" et d'être reconnu par ses paires comme l'un des meilleurs dans son domaine .

Le producteur phare du moment était donc l'invité de Million Dollaz Worth of Gamea et en a profité pour nommer les cinq meilleurs artistes d'Atlanta selon lui . Il a ainsi mentionné 21 Savage, Future, T . I ., Gucci Mane et Young Thug comme étant les meilleurs, tout en admettant que le choix était difficile à faire . Le choix le plus facile pour Metro était son collaborateur de toujours, Future . Le beatmaker a même déclaré qu'il "doit être" dans son top cinq . Son partenaire sur Savage Mode I et II, 21 Savage, a également été une choix assez facile pour le producteur . Il a ensuite mentionné Young Thug en affirmant qu'il avait "transformé cette m * * de", avant d'ajouter T . I . et Gucci Mane au classement .

Metro x 21

Plus tôt dans le podcast, Metro a parlé de son alchimie avec Savage : "La façon dont Savage et moi travaillons, c'est facile__ . . . mais en même temps, c'est un défi . Pas dans le mauvais sens du terme, c'est juste que j'ai l'impression que nous nous lançons de grands défis . " Il ajoute par la suite : "J'ai l'impression qu'avec lui, c'est toujours facile dans l'ensemble, mais en même temps, il me met au défi . Mais j'ai besoin de ça, c'est une bénédiction . "

Metro Boomin vient donc de dévoiler un top 5 qui risque de faire débat car il y a forcement des exclus ( comme par exemples les Migos ) mais qui a au moins le mérite d'être honnête .