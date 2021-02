Metro Boomin & 21 Savage : "Savage Mode II" certifié disque d’or

La mixtape "Savage Mode II" de Metro Boomin et 21 Savage a été certifiée disque d’or.

par Team Mouv'

Entre 21 Savage et Metro Boomin, c’est une bromance des plus fructueuses . Leur mixtape collaborative Savage Mode II vient d'être certifiée disque d’or . Concrètement, cela signifie qu’elle s’est écoulée à plus de 500 . 000 exemplaires aux États - Unis .

Un duo couvert d'or

Le projet, sur lequel on retrouve des featurings de Drake ( le morceau Mr . Right Now sur lequel il figure est single d'or ) , Young Thug ou encore Young Nudy, a tout cartonné lors de sa sortie en octobre 2020 . Morgan Freeman a même participé à la narration de l’album, en prêtant sa voix iconique . Metro Boomin et 21 Savage avaient déjà travaillé ensemble auparavant, sur la mixtape Savage Mode première du nom, sortie en 2016 et également certifiée disque d’or .

L'alchimie musicale des deux artistes n’est plus à démontrer . Le disque d’or de Savage Mode II ne fait que confirmer la force de frappe du rappeur d’Atlanta et du beatmaker du Missouri lorsqu’ils s’associent . Si vous rêvez vous aussi d’un feat avec 21 Savage, ce n'est pas impossible . Il vous faudra par contre débourser une très grosse somme…