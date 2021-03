Method Man VS Redman : un battle Verzuz légendaire annoncé

Verzuz continue ses programmations exclusives avec un nouveau battle de légendes : Redman vs Method Man.

par Team Mouv'

Timbaland et Swizz Beatz continuent de faire grandir la notoriété de leur plateforme de streaming, Verzuz, devenue aujourd'hui un vrai business dans l'industrie du divertissement . En effet, Verzuz a révélé il y a quelques jours la programmation à venir, et comme d'habitude c'est du lourd . Deux légendes du rap vont bientôt s'affronter, et faire revivre quelques souvenirs aux fans .

Le duo culte va s'affronter

Ce battle entre deux des meilleurs rappeurs de l'histoire qui sont aussi meilleur potes, aura lieu le 20 avril prochain comme le rapporte Pitchfork, une date spéciale pour le 4/20 ( jour de fête en l'honneur du cannabis aux USA ) . Le show sera accessible directement le live Instagram de Verzuz . Duo inséparable et légendaire des années 90/2000, Meth et Red ont marqué à jamais l'histoire du hip hop avec notamment leur album communBlackout, le film culte How & High et des feats à droite à gauche, sans oublier leurs carrières en solo ou en groupe pour Meth ( Wu Tang ) . Ils ont également collaboré avec les plus grands artistes de leur génération : Tupac, LL Cool J, Busta Rhymes, Ja Rule ou encore le Wu - Tang Clan .

Des battles d'anthologie

Pour démarrer l'année 2021, Verzuz a marqué le coup avec des battles exclusives comme Ashanti/Keyshia Cole qui a battu un record inédit, ou encore avec le dernier qui opposait Reakwon à Ghostface Killah, membres du célèbre groupe Wu - Tang Clan.

En attendant, on va se chauffer avec un de leur plus gros classique Da Rockwilder !