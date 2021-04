Method Man VS Redman : retour sur un battle d'exception

Retour sur une soirée marquée par le duo légendaire, des hommages, de la weed et bien plus encore.

par Team Mouv'

A l'occasion de la journée spéciale du 4/20, qui célèbre le cannabis et ses adeptes à travers le monde, Verzuz a offert un battle d'anthologie en mettant Method Man et Redman à l'honneur pour une édition spéciale How High ce mardi 20 avril .

Un moment historique

L'occasion de revenir sur ce duo de choc et les meilleurs moments qui ont marqué la soirée . Mis en place comme un concert, ce battle Verzuz était très attendu du public . Accompagnés de Dj Scratch, qui narrait la soirée, Meth et Red qui ne s'étaient pas retrouvés sur scène depuis très longtemps ont ouvert le bal avec un hommage au regretté DMX disparu il y a peu .

Le show qui s'est déroulé sur près de 3 heures fut riche en émotions et souvenirs pour les fans, notamment avec un second hommage au rappeur Phife Dawg membre du célèbre groupe A Tribe Called Quest, pour son hit posthume Nutshell 2 sorti récemment en feat avec Busta Rhymes .

Le duo a également tenu à célébrer le rappeur Black Rob, décédé quelques jours après DMX . Triste période pour le monde du hip hop qui pleure plusieurs légendes disparues .

20 rounds de hits

La soirée fut à son apogée lorsque les deux compères ont tout donné en performant leurs meilleurs hits : de How To Roll A Blunt de Redman, à What The Blood Clot de Method Man en passant par Tonight’s Da Night,Method Mande Wu - Tang Clan, les tubes se sont enchainés portés par l'énergie vibrante des deux compères qui n'ont pas perdu de leur jeunesse . Une soirée où le temps s'est arrêté pour le plus grand bonheur des fans .

Une soirée mémorable

Si cette journée du 20 avril était déjà unique pour sa signification, elle a pris une dimension encore plus forte dans la soirée, puisque le premier verdict du procès de Derek Chauvin, l'officier de police qui a assassiné Georges Floyd, a été rendu . L'officier a été reconnu coupable sur trois chefs d'accusation d'homicide. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe sur la toile et évidemment provoqué un sentiment de soulagement pour une communauté en attente de justice depuis près d'un an .