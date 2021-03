Method Man ne comprend pas comment les rappeurs actuels peuvent gagner autant d'argent

Dans une interview, Method Man a expliqué qu'il ne comprenait pas comment les rappeurs actuels parvenaient à se faire autant d'argent...

par Team Mouv'

Que ce soit 6ix9ine, ses multiples voitures de luxe et sa chaine aux airs de handspinner géant valant des millions, ou Travis Scott qui offre une Maybach à 160 000 dollars à un pote à lui . . . les rappeurs actuels ( et particulièrement US ) ont le don pour afficher leur fortune . Devant cet état de fait, Method Man, membre du mythique groupe Wu - Tang - Clan, est sidéré.

Mais d'où vient tout cet argent ?

Cette sidération, il l'a rapporté lors d'une interview avec Math Hoffa . "Aujourd'hui, on est dans une ère où ces jeunes ont plus d'argent que je ne pourrais l'imaginer . ( . . . ) Je prends toujours pas de jet privé, et pourtant je pense que je l'ai bien mérité ! D'où est - ce qu'ils tirent tout cet argent ? j'aimerais bien le savoir !", s'enquit Method Man . En effet, le rappeur de New York est ce qu'on pourrait appeler un artiste à succès . Le site Hip Hop DX rapporte ainsi ses milliers d'albums vendus, ses rôles au cinéma . . . Pourtant, Meth ne semble pas rouler sur l'or de la même façon que les rappeurs auxquels il fait référence .

Hoffa répond que pour ce qui est des jets privés, il est probable que les rappeurs en question ne fassent "que" les louer . "Je dis pas qu'ils les achètent . Ils payent pour les utiliser mais ils le font tout le temps ! Je me plaignais de devoir mettre de côté la moitié de mon chèque pour les transports !", rétorque Method Man .