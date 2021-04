Method Man et Redman s'affrontent dans un battle Verzuz légendaire

À l'occasion de la journée spéciale 4/20, le duo légendaire s'affrontera lors d'un battle qui restera dans l'histoire.

par Team Mouv'

Comme on vous l'annonçait il y a quelques semaines, la plateforme de divertissement Verzuz dévoilait sa programmation exclusive pour le printemps, avec une date symbolique : le 4/20 ( journée en l'honneur du cannabis aux USA ) . C'est le duo de légende composé de Method Man et Redman qui sera mis à l'honneur en ce jour très spécial .

Method Man vs Redman

Révélés dans les années 90/2000, Meth et Red ont marqué à jamais l'histoire du hip hop avec notamment leur album commun Blackout, mais surtout avec le film culte How & High devenu un classique, dans lequel le duo inséparable affirmait son goût pour la fumette . C'est donc un battle très attendu en ce jour très spécial qui honore tous les fumeurs de weed du monde entier. Un évènement qui viendra célébrer également la belle amitié entre les deux MC's et confirmer le statut de Verzuz comme la plateforme numéro 1 de battles d'exception. C'est Swizz Beatz et Timbaland qui doivent être contents . . .

D'ailleurs, pour marquer le coup, Verzuz Tv a partagé une vidéo des deux compères en pleine préparation mentale et physique, histoire de nous faire comprendre qu'ils sont plus que chauds pour nous livrer un show qu'on oubliera pas de si tôt ! Le live sera accessible sur le compte Instagram de Verzuz Tv, mais également sur les applications Triller et Fite .

