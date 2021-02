Megan Thee Stallion : une collab avec Idris Elba en préparation

L'acteur et Dj Idriss Elba a annoncé un projet avec Megan Thee Stallion à venir.

par Team Mouv'

Interviewé sur son activité durant la pandémie, Idriss Elba, initialement acteur, mais également DJ, a déclaré s'être concentré sur la music ces derniers temps en raison de la crise sanitaire .

Comme le rapporte le média spécialisé Billboard, le DJ confie qu'il a profité de ce temps pour améliorer ses compétences et s'entrainer en attendant de pouvoir rejouer un jour en clubs . "J'essaie de rester actif malgré le fait qu'on ne puisse plus jouer en live . Alors j'ai pas mal de bon sons qui arrivent, j'ai bossé avec Franky Wah sur un titre qui sortira bientôt . " DJ Big Driis a également ajouté "J'ai un gros tube aussi, je veux pas en dire trop, mais Megan Thee Stallion, Davido et moi__, avons un son qui arrive . "

Idris a fait ses preuves en musique, notamment avec le hit Boasty en feat avec Sean Paul, Wiley, Stefflon Don, qui a rythmé l'été 2019 .