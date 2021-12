Megan Thee Stallion signe un deal avec Netflix

Megan Thee Stallion et Netflix collaborent autour de la création d'une série.

Megan Thee Stallion a conclu un accord de premier regard avec Netlflix et va créer une série avec la plateforme de streaming vidéo .

"J'ai hâte de donner vie à toutes mes idées"

L'auteure de Thit Sh * t a un passif dans ce domaine puisqu'elle a fait de la télévision avant de jouer le rôle de juge dans la série de téléréalité Legendary de HBO Max, ainsi que des rôles d'invitée dans des séries telles que Good Girls de NBC et une place dans le spécial comédie de Sarah Cooper sur Netflix .

Aucun détail n'a, pour l'instant, été donné sur la série, bien que les signes indiquent une comédie. "J'ai toujours eu la passion de raconter des histoires créatives et divertissantes et je suis donc ravie de ce partenariat avec Netflix . Me lancer dans la production est la prochaine étape de mon parcours d'entrepreneuse et j'ai hâte de donner vie à toutes mes idées et de les faire regarder à mes Hotties .__" a - t - elle déclaré

Tracey Pakosta, responsable de la comédie chez Netflix, a ajouté : "Megan est une force créative aux multiples talents qui a constamment laissé sa marque sur la culture . Elle ne cesse de grandir et d'évoluer en tant qu'artiste__, et nous sommes ravis qu'elle s'installe chez Netflix pour ce nouveau chapitre de son parcours . "