Megan Thee Stallion : "j’ai caché à ma mère que je savais rapper"

Megan Thee Stallion a fait quelques révélations sur ses débuts dans le rap lors d'une interview avec Tyra Banks.

À l'occasion de la sortie du magazine Sport Illustrated Swimsuits pour lequel elle a fait la une, aux cotés de Naomi Osaka et Leyna Bloom, Megan Thee Stallion était l'invitée de marque de Tyra Banks une ancienne mannequin qui fut elle même la première femme noire à poser en une du magazine dans les années 90, pour une interview pleine de confidences .

Des révélations étonnantes

Dans cette interview, Megan se livre un peu plus sur sa vie, ses projets de carrière et revient notamment sur ses débuts dans le rap . Étonnamment, Megan n'as pas toujours assumé son gout pout pour le rap, du moins pas devant sa mère qui elle aussi était rappeuse dans sa jeunesse . C'est ce que révèle l'interprète de What's New dans cette interview : cette dernière est restée longtemps nerveuse à l'idée de rapper devant sa mère, décédée en 2019 : "Ma mère était une rappeuse . Elle ne savait pas que je voulais devenir une rappeuse aussi, mais je la regardais faire au studio toute la journée" confie t'elle avant d'ajouter "je ne voulais pas lui dire que je savais rapper avant d'avoir 18 ans . Je voulais être à son niveau . Puis au lycée j'ai réalisé que j'avais gardé le secret trop longtemps, alors je suis allée au studio toute seule pour m'entrainer__ . Je ne voulais pas qu'elle me dise "Tu n'es pas assez à fond, tu n'y connais rien au rap" . Motivée pour impressionner sa mère, Megan continue de se confier sur la première fois où elle a rappé devant sa mère : "Un jour je me suis lancée - je devais avoir 20 ans - et je lui ai dit "je sais rapper" . Elle m'a dit "impossible . . . fait moi écouter" et je lui ai répondu "Ok . Mais ne t'énerve pas parce que je vais dire des gros mots, d'acc ? Et je me suis lancée ! "

Pour finir, la jeune femme s'est également exprimée sur ses aspirations futures en dehors de l'industrie musicale : diplômée dans le domaine de la santé, Megan affirme vouloir un jour ouvrir un établissement pour personnes âgées "Je veux créer un environnement pour les personnes âgées dans lequel elles seront traitées avec respect . "