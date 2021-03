Megan Thee Stallion crée un fond d'un million de dollars pour des femmes

Megan Thee Stallion s'est associée à Fashion Care Nova pour créer un fond d'un million de dollars à destination de femmes !

par Team Mouv'

À l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, Meghan Thee Stallion a annoncé avoir collaboré avec Fashion Nova pour créer un fond d'un million de dollars qui profitera à un certain nombre de femmes sous la forme de bourses et de subventions .

Une artiste engagée

L'objectif ? Permettre le financement de "femmes entrepreneures, d'étudiantes, de business détenus par des femmes et des associations liées à la cause des femmes", d'après le site Billboard . Pour candidater, il suffit de remplir les informations sur la page de Fashion Nova Cares . "Nous avons collaboré avec Megan Thee Stallion pour mettre les femmes au sommet", annonce le site .

Ce n'est pas la première fois que Megan Thee Stallion se démarque par sa grande générosité et son engagement . Billboard rapporte qu'elle a déjà été à l'origine de nombreux fonds pour les femmes, que ce soit avec Cardi B à l'occasion de leur morceau WAP, ou avec Young Thug après leur morceau Don't stop. De notre côté, on se rappelle notamment de sa tribune parfaite publiée dans le New York Times.