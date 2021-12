Meek Mill va donner 500 000 dollars de cadeaux de Noël pour des familles pauvres de Philadelphie

Meek Mill va offrir une multitude de cadeaux aux habitants de Philadelphie dans le besoin.

par Team Mouv'

Meek Mill va apporter un peu de joie en cette période de fêtes de fin d'année en organisant une grande collecte dans sa ville natale de Philadelphie.

Meek Mill se meut en père Noël

Le rappeur de Philadelphie a annoncé lundi son intention de faire don de plusieurs cadeaux de Noël d'une valeur totale de 500 000 dollars à des familles dans le besoin. L'auteur de Going Bad s'est associé à Michael Rubin, partenaire des Philadelphia 76ers, à Robert Kraft, propriétaire des New England Patriots, et à Roc Nation pour organiser l'événement, qui aura lieu le 19 décembre.

Selon un communiqué de presse, les cadeaux comprendront : des ordinateurs portables MacBook Air, des tablettes Amazon Fire HD, des vélos et des casques, des cartes-cadeaux de jeux vidéo, des jeux de société, des manteaux d'hiver, des poupées, des ensembles de jeux, des cartes à jouer et des cartes-cadeaux, parmi d'innombrables autres articles.

Au-delà cet évènement, Meek Mill fera également un don supplémentaire de 30 000 dollars à l'association de Philadelphie, "Twelve Days of Christmas", une organisation bénévole qui fait des dons aux familles dans le besoin pendant la période des fêtes.

Le mois dernier, Meek Mill a annoncé qu'il allait sortir le cinquième et dernier volet de sa série de mixtapes Dreamchasers sous forme de NFT. Le projet devrait sortir en 2022 et en attendant, le rappeur se meut en père en Noël.