Meek Mill reprend le "Lemon Pepper Freestyle" de Drake

Le rappeur de Philadelphie revisite le son de Drake et Rick Ross avec brio.

par Team Mouv'

Meek Mill ne déçoit jamais . Le 1er mai, le rappeur a publié sa propre version de Lemon Pepper Freestyle, un titre de Drake en feat avec Rick Ross qui figurait à l'origine sur le projet Scary Hours 2 du Canadien . Meek avait déjà teasé la sortie sur les réseaux pendant la semaine en partageant des bribes et des clips de sa vidéo officielle, réalisée par Carters Vision .

Meek Mill bientôt de retour

Le visuel du son est assez simple . Il commence par un plan de l'horizon de Philadelphie avant de montrer Meek Mill en studio avec son équipe . On ne sait pas encore s'il s'agit d'un morceau indépendant ou d'un avant - goût d'un de ses futurs projets . L'artiste de 33 ans a sorti un certain nombre de singles au cours de l'année écoulée, mais n'a pas lâché d'album studio depuis Championships de 2018 . Il a récemment teasé le cinquième volet de la série Dreamchasers, et a laissé entendre qu'il avait de grands projets pour l'été 2021 . "Cet été je vais terroriser le rap game" a - t - il annoncé .