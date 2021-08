Meek Mill rate complètement son plongeon et prend cher sur les réseaux

Meek Mill fait le buzz sur les réseaux sociaux après avoir fait un énorme plat dans la piscine.

par Team Mouv'

Meek Mill a décidé de faire les choses en grand pour l'anniversaire de Vory, le nouveau talent de son label Dream Chasers Records qui apparaitra sur l'album Donda de Kanye. Pour l'occasion, il a loué le plus grand parc aquatique des États - Unis . Le rappeur a voulu faire le grand plongeon dans l'immense piscine . . . mais c'est un énorme fail !

Un plongeon qui tombe à plat

Selon un article du magazine TMZ, Meek a loué ce mercredi 18 août le DreamWorks Water Park dans le New Jersey . Pour vous donner une idée, le centre aquatique possède la plus grande piscine à vagues intérieure du monde, des suites privées, sans oublier les 40 toboggans aquatiques et les 15 attractions .

Dans cet endroit XXL, le rappeur s'est filmé en train de "tenter" un plongeon de pro . Le résultat n'est malheureusement pas à la hauteur . . . Meek Mill fait le dos rond et atterri dans l'eau en faisant un énorme plat . Ce big flop a fait le buzz sur les réseaux sociaux . Difficile de garder une image de thug après ça !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Une vague de buzz sur Twitter

Sur Twitter les fans n'ont pas pu résister à clasher le rappeur qui pour le coup collectionne les vidéos comiques : "Meek mill tous les mois il chire son image . Je n’ai plus d’arguments pour te défendre poto"; "Meek Mill il a trop souffert en prison"; "Meek mill il est trop drôle purée" .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



