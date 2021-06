Mariah Carey claque la porte de Roc Nation après une embrouille avec Jay-Z

Après une divergence d'opinion sur l'avenir de la diva, Mariah Carey et Jay-Z coupent les ponts.

Jay - Z a peut être 99 problèmes mais Mariah Carey n'en est plus un . . . Selon une information du tabloïd The Sun révélée le 4 juin, la diva a coupé tous liens avec Jay - Z et son label Roc Nation, qu'elle a rejoint en 2017, à la suite d'un accrochage entre les deux artistes durant une réunion sur l'avenir de l'interprète de All I Want For Christmas Is You .

The Sun s'appuie sur les dires d'une source anonyme qui révèle que "Mariah et Jay ont eu une réunion explosive qui ne s'est pas bien passée du tout . Elle a été très claire, elle ne veut plus rien avoir affaire avec Roc Nation ." Cette personne ajoute que "Mariah a déjà eu des contacts avec d'autres managers et elle pense avoir déjà trouvé quelqu'un de confiance avec qui elle pourra travailler à l'avenir ."

Mariah Carey dément

Trois jours après ces révélations, Mariah Carey a tenu à clarifier les choses via son compte Twitter et dément totalement les rumeurs. "La seule situation 'explosive' que j'ai eu avec Hov a été d'ordre créatif, comme sur notre morceau numéro 1 'Heartbreaker' ! ! À ceux qui inventent ces histoires, je dis Poof ! "

