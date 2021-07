Machine Gun Kelly avait un poster de Megan Fox dans sa chambre d'ado

Avant de la rencontrer, Machine Gun Kelly avait un poster de Megan Fox dans sa chambre.

par Team Mouv'

On se souvient tous de Megan Fox comme l'idole des années 2000 : toutes les filles voulaient lui ressembler et tous les garçons voulaient l'épouser . Une des plus belles femmes du cinéma, et un sex symbol malgré elle, Megan Fox en a fait rêver plus d'un, notamment Machine Gun Kelly aujourd'hui son compagnon .

Un rêve d'adolescent

Comme le rapporte Complex, le rappeur de 31 ans aujourd'hui en couple avec l'actrice Megan Fox, a révélé lors de son interview pour le magazine GQ, avoir été fan de sa compagne actuelle lorsqu'il était ado . En effet, ce dernier avait même un poster de la belle dans sa chambre . Une anecdote qui prouve que le destin fait parfois bien les choses et que ses pouvoirs sont illimités . Comme la majorité d'entre nous, MGK était fan de la franchise Transformers dans laquelle la belle brune était l'actrice principale .

Aujourd'hui les deux amoureux filent le parfait amour depuis l'été 2020, le hasard avait - il tout prévu ?