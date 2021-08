Lupe Fiasco fait un album en 24h

Lupe Fiasco s'est lancé le défi de faire un album en 24H, pari réussi ?

par Team Mouv'

Lupe Fiasco n'avait pas sorti d'EP depuis 2018 et son projet intitulé Drogas Wave . Dernièrement il nous a balancé quelques freestyle et nous a montré qu'il était toujours créatif . Il a poussé le challenge plus loin et s'est donné le pari de sortir un nouvel album en seulement 24H !

Un challenge de taille

Le rappeur de Chicago a annoncé sur Twitter qu'il allait sortir un EP de dix morceaux en 24H ! Il a tweeté à ses fans ce lundi 9 aout 2021 : "__Je vais faire un album en partant de zéro en 24 heures . . . " De quoi montrer l'exemple à Kanye West peut - être ?

Dans chacun des tweets suivants il fait le décompte des titres finis . Dans ce live - tweet il poste des GIFs pour montrer à quel point c'était dur de créer des tracks aussi vite . A - t - il réussi à tenir ce rythme effréné ?

Malheureusement, le challenge était trop grand et il a mis un terme à son pari : "La date limite a eu raison de moi" . Lupe Fiasco avoue avoir "beaucoup appris… une véritable montagne russe d'intellectualisme athlétique de haut niveau…" Il prépare d'ailleurs un petit résumé de ses aventures créatives pour ses fans : "__Je vais tout expliquer dans une séance de questions - réponses sur l'un de mes réseaux sociaux… restez à l'écoute… " On espère quand même que le rappeur va nous partager ses fameux sons !