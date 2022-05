Ludacris reçoit un diplôme honorifique de l'Etat de Géorgie

Nouveau diplôme en poche pour Ludacris !

par Team Mouv'

Vous vous souvenez de Ludacris ? Un rappeur, entrepreneur et acteur sortant du Dirty South dans les années 2000 que vous avez pu apprécier avec ses gros biceps dans Move B * * * , plus récemment dans Vitamin D, ou encore dans la programmation musicale du Super Bowl aux couleurs d'Atlanta... Et bien figurez-vous qu'il avait repris les études et qu'il vient toute juste d'obtenir un nouveau diplôme : le baccalauréat en sciences en gestion de la musique !

La cérémonie

La cérémonie s'est déroulée tout au long de la semaine pour récompenser près de 5 300 nouveaux diplômés (licence, de maîtrise et de doctorat), la plus grande promotion de diplômés de l'histoire de l'État de Géorgie. L'occasion pour lui de donner un discours très inspirant :

Mon séjour sur le campus a aiguisé mes compétence. Cela m'a donné confiance que mon chemin était prédestiné. Que j'étais exactement là où je devais être. Faire exactement ce que j'étais censé faire.

Ludacris a été récompensé pour son soutien aux programmes créatifs d'arts médiatiques et de droit de l'État de Géorgie, son engagement envers la communauté métropolitaine d'Atlanta et ses efforts bienfaisants à l'échelle nationale, selon le président de l'État de Géorgie, M. Brian Blake.

"Nous sommes fiers que Chris Bridges ait fait ses débuts à Georgia State. Il est devenu une icône culturelle et philanthropique, représentant Atlanta. Nos étudiants du Creative Media Industries Institute (CMII) et du College of Law ont tiré profit de sa carrière.

Il poursuit en précisant que malgré des études qu'il avait mis en pause, son cœur ne s'est jamais éloigné de son objectif et que son engagement à reprendre et finir son diplôme était toujours présent.

L'expérience et la formation

Il avait commencé sa formation au début des années 90 mais a ensuite signé avec Def Jam Records. Ce qui a mis ses études en stop mais qui ne lui a pas empêché de fonder en 2011 la Fondation Ludacris, une plateforme au service des jeunes et des familles des communautés urbaines.

"C'est un rêve devenu réalité pour moi. Georgia State m'a aidé à démarrer et je suis tellement honoré et excité de partager cette étape avec le monde. Mon engagement est de continuer à soutenir l'université et de respecter ses normes. J'espère que je continuerai à vous rendre fier et à être un exemple de la détermination et de la résilience de l'État de Géorgie."

