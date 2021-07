The Lox VS Dipset : un battle Verzuz annoncé

Deux groupes emblématiques du hip-hop américain s'affronteront dans un Verzuz battle diffusé en live le 3 août 2021 depuis Madison Square Garden à New-York.

C'est un battle hip - hop qui prend des airs de règlement de compte entre le nord et le sud de la ville de New - York . Le 3 août 2021, The Lox, groupe américain orginaire du quartier du sud, Yonkers, affrontera le groupe Dipset, originaire du nord dans le quartier de Harlem .

Une rencontre au sommet

C'est en plein cœur de l'Hulu théâtre au Madison Square Garden à Manhattan que les rappeurs se feront face dans le cadre des Verzuz Battle, le concept de rap battle, créé pendant le premier confinement en mars 2020, par les producteurs Timbaland et Swizz Beatz .

À l'annonce de l'événement, les internautes se sont enflammés à l'idée de la confrontation . On a notamment pu voir des commentaires de l'artiste Reason, membre du label TDE Music : "Je suis de l'ouest mais cet battle entre Dipset and Lox va être incroyable__" ou encore le présentateur Rory Farrell : "LOX vs Dipset au MSG ? C'est possible que je m'évanouisse ce soir là"

Très attendu, le battle est ouvert au public et sera également retransmis en live sur la chaîne Triller et sur le live de Verzuz le 3 août 2021 à partir de 21 h .