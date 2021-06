Lil Yachty dit avoir écouté 2Pac et Biggie seulement “pendant 30 secondes” dans sa vie

Alors qu'il avait qualifié 2Pac et Biggie de "surcôtés", Lil Yachty est revenu sur cette polémique. Le rappeur d'Atlanta a expliqué n'avoir écouté les deux rappeurs que "30 secondes" dans sa vie et qu'il n'avait pas besoin de ça pour être un bon rappeur.

par Team Mouv'

Cinq ans après avoir assuré que 2Pac et Biggie étaient "surcôtés", Lil Yachty est revenu sur ses propos dans une interview accordée à Apple Music .

"Je n'ai jamais voulu être irrespectueux . J'ai juste été honnête, a expliqué le rappeur de 23 ans qui avait dit en 2016 être incapable de citer au moins cinq sons des deux rappeurs . Je n'avais aucune expérience des médias à l'époque . Je savais juste que j'étais une honnête personne . Je ne suis pas comme Biggie ni même Tupac, je n'écoute jamais leurs sons . Je n'ai jamais dit que c'était de la m * * * * ."

Lil Yachty a voulu se faire un avis sur 2Pac et Biggie

À nouveau interrogé à ce sujet ce mercredi par le média américain HipHopDX, Lil Yachty a expliqué qu'il avait voulu se faire un meilleur avis sur les deux légendes du rap . Quand le journaliste lui demande s'il a à nouveau écouté des morceaux de 2Pac ou Biggie, le rappeur d'Atlanta a expliqué avoir "écouté 30 secondes de leur musique". "Je suis un bon rappeur. Si vous êtes bon dans ce que vous faites alors vous faites de l'art . Est - ce que vous devez étudier Picasso pour apprendre la peinture ? Non ."

Toucher par la polémique allumée par ces propos de 2016, Yachty ne s'est jamais senti autant détesté : "J'avais genre 18 - 19 ans . Je n'ai jamais été détesté comme ça . Les gens me détestaient après ça, au point de recevoir beaucoup de menaces de mort . Mais ça m'a beaucoup appris . Ça a construit mon caractère et m'a rendu plus fort ."