Lil Yachty au bord des larmes en écoutant "Culture 3" de Migos

Lil Yachty s'est montré très ému en écoutant des nouveaux morceaux de Migos, extraits de leur prochain album "Culture III".

par Team Mouv'

C'est assurément l'un des albums les plus attendus de l'année . Culture III de Migos, teasé depuis la sortie de Culture II en janvier 2018, devait initialement sortir en 2020 mais a été repoussé à cause de la crise sanitaire mondiale . Toutefois, l'album est prêt pour 2021, et Quavo, Offset et Takeoff sont prêts à revenir dans le game avec ce troisième volet grandement attendu .

Sur Twitter, Lil Yachty fait monter la pression en informant les fans qu'il a eu le droit d'écouter quelques nouveaux morceaux de Migos. Plus que ça, le rappeur dit même qu'il était au bord des larmes en découvrant les nouveaux titres . "Quavo me fait écouter des nouveaux titres de Migos, je suis au bord des larmes . Je suis tellement excité pour ce nouvel album . "

Des déclarations qui laissent présager que du bon et qui redonnent beaucoup d'espoir aux fans de Migos, qui attendent cet album désespérément .