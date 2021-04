Lil Wayne s'est marié avec la mannequin Denise Bidot

Lil Wayne est un homme marié, le rappeur a annoncé la nouvelle sur Twitter, l'heureuse élue n'est autre que Denise Bidot, un mannequin engagée pour les causes féministes.

par Team Mouv'

Lil Wayne a la bague au doigt, certainement assortie à son grillz serti de diamants . Sa femme, Denise Bidot est mannequin . Leur histoire a été rendue publique en juin 2020 dans une story Insta de Denise où l'on pouvait voir les deux amoureux se blottir l'un contre l'autre . Depuis, il y a eu ce que l'on appelle "des pauses" mais vraisemblablement leur histoire a été plus solide puisqu'ils se sont mariés ! Le rappeur a annoncé la grande nouvelle : "L'homme le plus heureux du monde ! Aujourd'hui, c'est le début de notre éternité . Pour toujours ? Forever, ever ?? POUR TOUJOURS ! ! ! Les Carter . "

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Qui est Denise Bidot ?

Denise Bidot, d'origine portoricaine et koweitienne, est la 1ère mannequin grande taille à avoir foulé les podiums de la Fashion Week de New York en 2014 . Denise est apparue dans les campagnes de pub de Savage x Fenty ou encore Levi’s.

Denise est une militante féministe, elle est à l’origine du collectif "There is no wrong way to be a woman" soit "Il n’y a pas de mauvaise façon d’être une femme", et a aussi participé à une campagne "Beach Body, Not Sorry", le mannequin expliquait sa démarche dans un entretien accordé à Vice :

"C'était une façon d'engager les femmes à s'accepter et à se sentir libre d'être dans leurs corps - qu'elles arrêtent de devoir s'excuser de ne pas correspondre à un type de canon de beauté. Tellement de publicités vantent, avant l'été, les mérites du "corps parfait pour la plage" ou du "corps - bikini" : mais devinez quoi, ce corps n'existe pas . "

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Un rappel nécessaire à l'approche de l'été .