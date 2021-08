Lil Wayne offre un soutien financier à vie au policier qui l'a sauvé du suicide

Lil Wayne n'est pas du genre à oublier ceux qui l'ont aidé.

par Team Mouv'

La légende du rap US, Lil Wayne, s'est confiée au journaliste Emmanuel Ancho lors de son passage dans l'émission Unconfortable Conversation. Le rappeur est revenu sur une période très sombre de sa vie : sa tentative de suicide par arme à feu, alors qu'il n'était encore qu'un enfant.

"J'ai appuyé sur la gâchette"

La scène que décrit Lil Wayne dans cette interview est d'une rare violence . Après s'être tiré lui - même dessus à l'âge de 12 ans, le jeune Lil Wayne ( qui avait appelé la police ) est resté de longues minutes entre la vie et la mort. "Je savais que j'avais des soucis mentaux" explique t - il . Il décrit ensuite l'intervention des forces de police qui sont parvenus a entrer dans l'appartement dans lequel l'enfant mourrait . "Ils étaient genre : "j'ai trouvé la drogue", "J'ai trouvé l'arme"" explique le rappeur . Jusqu'à ce qu'un agent de police surnommé "Oncle Bob" n'entre et se préoccupe enfin de lui . "Il a crié : vous n'avez pas vu qu'un bébé est entrain de se vider de son sang ? ! Rien à f * * * * e des armes et de la drogue !" explique Wayne . Le policier l'a ensuite porté et emmené à l'hôpital et ainsi . . . sauvé sa vie .

Durant des années, Lil Wayne avait prétendu que cette blessure était un accident.

Lil Wayne n'oubliera pas ce geste

Interviewé par TMZ, Robet Hoobler de son vrai nom a expliqué avoir revu le rappeur en 2019 . Lil Wayne lui aurait alors proposé un soutien financier mais le bienfaiteur indique avoir décliné l'offre généreuse du rappeur . Lil Wayne a longtemps pensé que l'"Oncle Bob" était mort, il lui avait dédié quelques rimes en 2015 sur son titre London Roads, extrait du Free Weezi Album . Aujourd'hui le policier est à la retraite et il envisage de rejoindre l'équipe de Lil Wayne, pour s'occuper des tâches administratives de la superstar !