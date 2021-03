Lil Wayne insulte la cérémonie des Grammy Awards

Lil Wayne a critiqué la cérémonie des Grammy Awards dans un tweet sans ambiguïtés.

par Team Mouv'

Dimanche 14 mars avait lieu les Grammy Awards, la très célèbre cérémonie de remise de prix musicaux américains . Cette saison restera dans les mémoires comme celle où Beyoncé a gagné 2 awards solo supplémentaires ( portant son nombre total de Grammys à 28 ) , celui où un Skread a reçu un prix . . . Mais aussi parce qu'elle aura été boycottée par beaucoup de grands noms de la musique US . Le dernier en date : Lil Wayne.

Le dernier d'une longue lignée d'artistes à boycotter la cérémonie

"Fuck les Grammys", écrivait Lil Wayne sur son compte Twitter le 15 mars . Si le rappeur n'a pas cherché à expliquer les raisons de son tweet plus en détail, ce dernier a le mérite d'être clair . On rappelle que, selon le site Rap - Up, Lil Wayne a été nommé par cette cérémonie pas moins de 26 fois au cours de sa carrière et a reçu 5 Grammys. Sa dernière victoire aux Grammys remonte à 2016 pour sa participation à la chanson No Problem de Chance the rapper .

Lil Wayne est loin d'être le premier à avoir critiqué aussi ouvertement cette cérémonie . Précédemment, c'est notamment l'artiste The Weeknd qui s'était notamment fendu d'un tweet pour partager son énervement face à cette institution qu'il juge "corrompue" . Avant lui ce sont notamment Kanye West, Drake et Frank Ocean qui avait montré leur désaccord face à la façon de faire des Grammy Awards .