Lil Wayne donne son Top 5 des meilleurs rappeurs de tous les temps

Invité pour une interview, Lil Wayne a dévoilé son top 5 des meilleurs rappeurs.

par Team Mouv'

Invité de Nick Wright pour un épisode de son podcast What's Wright? With Nick Wright, Lil Wayne a été amené à révéler sa liste de ses 5 meilleurs rappeurs de tous les temps.

Missy Elliott en tête du classement

Véritable légende, Lil Wayne a marqué le monde du rap de son empreinte. Pour autant, le rappeur ne se prétend pas être dans le top 5 des meilleurs rappeurs. Et pour cause, Weezy a bien d'autres noms en tête.

À l'occasion d'un épisode spécial de l'émission de Nick Wright, celui-ci recevait ce jeudi 5 mai Lil Wayne pour discuter de divers sujets : NBA, les signatures de Drake et Nicki Minaj, son enfance mais aussi, une question classique, son top 5 des meilleurs rappeurs de tous les temps confondus (morts ou vivants). Et les 5 noms n'ont visiblement pas été difficiles à choisir pour le rappeur qui a témoigner son respect en particulier à Missy Elliott, déclarant "*Elle sera toujours la première : Missy Elliott. Elle a eu une énorme influence sur tout ce que j'ai fait. JAY-Z est le meilleur qui ait jamais parlé. Biggie, évidemment. Ensuite, il y a tout le Goodie Mob. Et ensuite j'ai UGK*.".

Ces déclarations n'ont pas laissé insensible la principale concernée qui a eu vent des éloges de Tunechi et qui a répondu dans un tweet pour le remercier "Chaque fois que @LilTunechi dit mon nom dans ses interviews, Twitter n'a pas assez d'espace pour que je dise ma RECONNAISSANCE parce qu'il est lui-même une LÉGENDE qui a donné naissance à de nombreux MCs après lui. Et en tant qu'homme, il me reconnait comme une grande influence pour lui, je t'envoie de l'amour Wayne." avant de finir dans un second tweet "Une autre raison pour laquelle cela me réchauffe le cœur est que j'ai vu plusieurs fois @LilTunechi répéter mon nom encore et encore pendant des années, peu importe qui sont les intervieweurs, il n'a jamais hésité à me citer en tant que femme et pour ça, je suis toujours reconnaissante".

