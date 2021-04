Lil Wayne annonce un nouvel album ""I Am Not A Human Being III"

Lil Wayne est prêt à revenir sur le devant de la scène avec un nouvel album ""I Am Not A Human Being III."

Il semblerait que Lil Wayne soit en forme et de retour pour reprendre sa place dans le rap game . En effet, Weezy a annoncé un nouvel album à venir intitulé I Am Not A Human Being III .

Nouveau deal, nouvel album

C'est à la suite d'un nouveau deal conclut avec l'agence de talents UTA qui représente des artistes en vogue comme Offset, Tyga, Post Malone, Bad Bunny, YG, Machine Gun Kelly, Tierra Whack et bien d'autres, que Lil Wayne a annoncé ce mercredi 21 avril l'arrivée d'un nouvel album . Un nouveau souffle sur la carrière de l'artiste qui compte bien prendre un nouveau tournant . Cependant, malgré ce nouvel accord, l'artiste de 38 ans restera membre de Young Money Entertainment et sera toujours représenté par Mack Maine . Son album I Am Not A Human Being III est prévu pour cette année mais aucune date n'a été dévoilée pour le moment .

