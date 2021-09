Lil Wayne a changé "1 milliard de fois" ses couplets à cause de Drake

Lil Wayne a pris l'habitude de modifier ses couplets, à chaque fois qu'il bosse avec Drake.

par Team Mouv'

Lil Wayne s'est montré très honnête au cours d'une session question réponse sur Twitter. Lorsqu'un utilisateur lui demande : "Tu as fait beaucoup de couplets sur tes albums et aussi sur d'autres albums, est - ce que t'as déjà reçu un couplet d'un invité, et après l'avoir entendu tu as modifié le tien ?" Lil Wayne n'a pas hésité à répondre avec sincérité.

Une question très directe et pour lui, c'est Drake qui met la barre haute. "À chaque fois que Drake m'envoie un couplet, je l'écoute, puis je retourne en studio et je réenregistre le mien . Parce qu'il dit quelque chose, qui me pousse à modifier mon couplet . " avant d'ajouter : "j'ai changé mes couplets 1 milliard de fois à cause de Drake . "

Dans un game où chaque couplet est analysé, et où la concurrence est énorme, Lil Wayne fait preuve d'honnêteté quand il s'agit de son ami Drake .

Le passage en question est à découvrir dans la vidéo postée sur Twitter, juste ci - dessous .

