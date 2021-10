Lil Uzi Vert dans les rues de New-York avec un casque "à la Daft Punk"

Lil Uzi Vert se fait remarquer dans les rues de New York avec un casque assez original.

par Team Mouv'

Lil Uzi Vert, coiffé d'un casque, a été aperçu à la sortie de la boutique de Thom Browne à Tribeca, à New York, jeudi, après avoir fait un passage chez le créateur lui - même .

Lil Uzi Vert toujours aussi fou

Le rappeur a opté pour un look incognito mais finalement pas très discret, en portant un casque noir et rose avec une visière noire intégrale et des oreilles de chat cloutées . Pour accompagner son casque, le jeune talent de 26 ans portait un élégant costume gris foncé à double ventilation et une cravate assortie . Apparemment prêt à affronter une hypothétique baisse de température, Lil Uzi Vert a complété sa tenue par une paire d'épais gants en laine noirs aux poignets rayés de blanc et des bottes de neige noires . Evidemment, en voyant ce casque on pense direct au duo français Daft Punk et leurs incontournables casques .

Le choix du casque de Lil Uzi a permis de cacher son implant facial en diamant, ou plutôt l'endroit où il se trouvait auparavant . En effet rappelons nous qu'en septembre, le fameux bijou avait été endommagé par une foule en délire lors d'un festival de musique à Miami . S'adressant à TMZ après coup, l'artiste avait même révélé : "J'avais un spectacle à Rolling Loud et j'ai sauté dans la foule et ils l'ont en quelque sorte arraché". Il avait ensuite ajouté avec optimisme : "Je me sens bien, j'ai toujours le diamant, donc je me sens bien" .