Lil Uzi Vert taille Kanye West en le traitant de "faux pasteur"

En ce moment Kanye West se fait bien clasher, dernier tacle celui de Lil Uzi Vert.

par Team Mouv'

Décidément Kanye West se fait clasher, déjà par ses fans qui n'en peuvent plus d'attendre son album Donda qu'il tease depuis . . . mais aussi par Drake qui est accusé d'avoir clashé Ye sur son feat avec Trippie Red intitulé Betrayal . Yeezy a d'ailleurs balancé l’adresse du manoir de Drake sur Instagram puis a supprimé sa publication .

Lil Uzi Vert pas fan de Kanye

Nouveau "hater" de Kanye West : le rappeur qui n'a pas pu acheter sa planète, Lil Uzi Vert. En effet, le rappeur a tweeté puis rapidement supprimé son opinion sur l'interprète de Jesus Is King et il n'est pas allé par quatre chemins . Il a dit de Ye que c'est un "faux pasteur" :

Petit commentaire gratos mais les fans pensent que ce tacle a été motivé par la querelle entre Drake et Yeezy mais aussi à cause du fait que Kanye n'ait pas appelé Uzi pour figurer sur les collaborations de Donda. . . Mystère !

"Donda" : un album qui se fait attendre

C'est comme un air de déjà vu, on le sait, mais on a envie d'y croire : une nouvelle date de sortie vient d'être annoncée pour le très attendu dixième album de Kanye West. Si les reports de sortie se succèdent depuis plusieurs semaines, il semblerait que cette fois - ci, ce soit enfin la bonne, du moins on croise les doigts .