Lil Uzi Vert se fait poser des diamants… sur les dents

Après son diamant incrusté au milieu du front, Lil Uzi Vert s'est fait poser des diamants... dans les dents.

par Team Mouv'

Il y a des rappeurs qui ne savent vraiment plus quoi faire de leur argent . Après que Lil Uzi Vert se soit fait implanter un diamant rose de près de 11 carats ( soit environ 20 millions de dollars ) dans le front, Tory Lanez s'était ouvertement moqué du rappeur originaire de Philadelphie sur ses réseaux sociaux . Mais Lil Uzi Vert ne s'est pas arrêté en si bon chemin.

Toujours plus . . .

Dans la story Instagram du rappeur US de 26 ans, on voit ce dernier arborer de nouveaux diamants . . . cette fois incrustés dans ses dents."J'ai plus de diamants dans mes dents que tu n'en as sur ta chaîne entière", provoque - t - il en légende . Lil Uzi a en effet passé un cap en terme de bling - bling, devenant lui - même peu à peu un objet de luxe . Difficile de rivaliser . . .

Capture d'écran story Instagram @liluzivert

De manière générale, nombreux sont les rappeurs qui tentent de rivaliser d'inventivité quand il s'agit de leurs bijoux . Récemment, c'est notamment 6ix9ine qui a exhibé sa chaîne impressionnante sur les réseaux sociaux : une sorte de gigantesque handspinner aux couleurs de l'arc - en - ciel qui vaut a priori la coquette somme d'un million de dollars . Pour l'instant, Lil Uzi Vert reste en tête .