Lil Uzi Vert retarde son album "pour éviter que les internautes disent que c'est nul"

Lil Uzi Vert s'est exprimé sur le report de la date de son prochain album.

Alors qu'on attend avec impatience la sortie de son prochain projet, Lil Uzi Vert a annoncé que celui - ci allait prendre du retard, et a expliqué pourquoi .

Lil Uzi Vert est au sommet de sa popularité actuellement, et il gère cette célébrité avec précaution . L'artiste sait que chacune de ses sorties a tendance à faire parler d'elle, et il a décidé de prendre son temps pour son prochain projet . Si Uzi, en plein teasing de son prochain album, avait dit il y a quelques jours à peine que le projet devrait sortir avant Halloween, il vient d'annoncer qu'il avait pris du retard dans sa composition .

"J'ai besoin de temps"

En effet, alors que la star américaine se baladait dans la rue, il a été abordé par des fans qui l'ont reconnu et ont commencé à discuter avec lui . Devant la caméra, Lil Uzi Vert s'exprime et explique clairement à ses fans que le projet sera retardé, parce qu'il veut qu'il soit parfait . "Si ça sort la semaine prochaine et que c'est de la merde, je dois entendre 100 000 personnes sur internet dire que ça pue", explique Uzi à ses fans . Apparemment, l'artiste veut fignoler son oeuvre, et le faire avec application .

L'échange se termine sur un éclat de rire de Lil Uzi Vert : alors que le fan avec qui il discute lui dit "je te fais confiance", l'artiste s'amuse et répond "ne fais jamais confiance à une personne comme moi ! surtout moi, je suis pas fiable du tout", ironise - t - il avec humour . Si Lil Uzi Vert n'a pas de nouveauté à nous proposer, il sait au moins nous faire rire .

Une nouvelle qui pourra décevoir ceux qui attendent avec impatience la prochaine sortie du rappeur américain, mais qui permet également de se rassurer : si on se fie à ses paroles, Lil Uzi Vert nous prépare une pépite, et il prend son temps pour nous régaler comme il le faut .