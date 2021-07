Lil Uzi Vert a fait une dinguerie en voyant son ex avec un autre rappeur

C'est une histoire qui remue la toile, Lil Uzi Vert aurait menacé son ex avec une arme.

par Team Mouv'

C'est une affaire complètement folle qui implique le rappeur Lil Uzi Vert : comme le rapporte TMZ, ce dernier aurait menacé son ex petite amie avec une arme .

Une histoire encore floue

Si pour le moment les détails de cette histoire restent encore très flous, ce que l'on sait de la situation est déjà suffisamment préoccupant . Tout a commencé au Dialog Café, situé à West Hollywood, des passants ont rapporté avoir aperçu Lil Uzi Vert arriver à bord de sa Cadillac devant le café et s'approcher de deux clients . Ces clients étaient le rappeur SAINt JHN qui était en rendez - vous d'affaires avec Brittany Byrd qui se trouve être l'ex petite amie de Lil Uzi Vert . Une rencontre qui s'est rapidement transformée en altercation : après un échange houleux entre les deux hommes, Lil Uzi Vert aurait tenté de frapper son rival qui a évité les coups . Ensuite, Lil Uzi aurait sorti son arme et menacé son ex qui s'interposait entre les deux hommes, et l'a ensuite frappée d'après les témoignages . La jeune s'est alors rendue à la police pour porter plainte . Une enquête est actuellement en cours .