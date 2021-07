Lil Uzi Vert : des scientifiques se moquent de son achat de planète

Le dernier achat exubérant de Lil Uzi Vert suscite les moqueries de scientifiques.

par Team Mouv'

Après avoir provoqué de nombreuses réactions suite à l'annonce de son achat extraordinaire, Lil Uzi Vert est maintenant la cible de moqueries de scientifiques . En effet, il y a peu, on a appris que le rappeur devrait être le premier humain à posséder une planète, la WASP - 127B .

Quand des scientifiques s'en mêlent

Après les moqueries des internautes confus par cette nouvelle, des scientifiques qui ont eu vent de l'histoire viennent aussi contester cet "achat" affirmant que tout cela est quasiment impossible .

Ces scientifiques sont Frans Von der Dunk, professeur de Lois de l'Espace à l'université du Nebraska et Ram Jakhu, directeur de l'institut McGill de l'Air et l'Espace et ils sont formels : cet achat est une arnaque, ou du moins un mensonge . "Si quelqu'un lui a vendu une planète ou si il ( Lil Uzi Vert ) pense qu'il possède cette planète avec tout le sens commun du monde, c'est tout simplement faux" ont il déclaré lors d'une interview pour Business Insider, comme le rapporte Hypebeast. Ram Jakhu ajoute même que le Traité de l'Espace de 1967 stipule qu'il est spécifiquement interdit pour toute nation et chaque citoyen de réclamer un quelconque droit sur "l'espace à savoir la lune, et autre corps célestes ( étoiles, planètes . . . ) ". Il précise également que la seule possibilité pour "détenir" un objet dans l'espace est de posséder un minerai "vous pouvez payer ce que vous voulez mais ça ne signifie rien, il y aura toujours des entreprises pour vous vendre tout et n'importe quoi, tant qu'elles peuvent se faire de l'argent sur votre dos, pourquoi s'en priveraient - elles ? Mais cela n'a aucune valeur légale" a t'il ajouté . Les deux experts expliquent également que même les entreprises qui "permettent" de donner son nom à une étoile contre une contrepartie financière n'ont aucun moyen légal de léguer un tel pouvoir .

Les experts ont parlé : plus de doute sur la véracité de cet achat farfelue qui a fait plus perdre d'argent et de crédibilité à Lil Uzi Vert qu'autre chose . . .