Lil Uzi Vert découvre qu'il est plus jeune qu'il ne le pensait

Le rappeur vient de faire une découverte étonnante : il n'a pas l'âge qu'il pensait avoir...

par Team Mouv'

Lil Uzi Vert est une nouvelle fois au cœur d'une histoire étrange ou drôle selon ce qu'on en pense : en effet, ce dernier vient de révéler avoir découvert que l'âge qu'il pensait avoir n'est en réalité pas le bon . . .

Une erreur de calcul

Une déclaration qui surprend, tant cela est bizarre : comme le rapporte Hot New Hip Hop, Lil Uzi s'est rendu compte qu'il était en réalité plus jeune que ce qu'il pensait. C'est en consultant son certificat de naissance ( retrouvé par sa mère ) qu'il a réalisé qu'il avait un an de moins . Comme il l'explique dans son tweet, il va donc avoir 26 ans cette année au lieu de 27 comme il en était persuadé . . .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une nouvelle qui n'a pas manqué de faire rire les internautes, certains se demandant même s'il n'était pas en train de troller son monde pour se faire remarquer . Une chose est sûre, Lil Uzi n'en fini pas de faire parler de lui, dernièrement, ce dernier affirmait avoir "acheté" une planète et être par la même occasion le premier humain à posséder une planète . Une affirmation démentie par deux scientifiques. Le rappeur n'a pas encore répondu à ce démenti .